II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü
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II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü

16.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:29

II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü 5 asırlık türbe bakımsızlıktan harabeye döndü Osmanlı'nın sekizinci hükümdarı Sultan II. Bayezid'in sütannesi olan Asude Hatun'un türbesi, kırılan camları ve brandaya sarılı sandukası toz toprak içinde olması hayrete düşürdü.

II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü

5 asırlık türbe bakımsızlıktan harabeye döndü

İSTANBUL - Osmanlı'nın sekizinci hükümdarı Sultan II. Bayezid'in sütannesi olan Asude Hatun'un türbesi, kırılan camları ve brandaya sarılı sandukası toz toprak içinde olması hayrete düşürdü. Herhangi bir çalışmanın olmadığı türbe adeta harabeye dönerken, türbe dronla havadan görüntülendi.

İstanbul Fatih Cibali Mahallesi'ndeki Tahir Ağa Camisi içinde yer alan Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazid'in süt annesi Asude Hatun'un türbesi adeta harabeye döndü. Türbe içindeki Asude Hatun'un sandukası naylon branda ve üzerine konulan taşlarla kapatıldı. Türbenin içinde herhangi bir bakımın olmadığı, duvarlarında örümcek ağları, duvarlarda salyangozların olduğu görüldü. 5 asırdır ayakta kalmayı başaran çokgen kubbeli ve sülüs kitabeli türbede, herhangi bir bakımın olmadığı görülürken, kapısının kırık olduğu ve türbenin toz toprak içinde olduğu görüldü. Türbe içindeki Yasin-i Şerifin süpürme fırçasının yanında olduğu ve herhangi bir çalışmanın olmadığı görülürken, tarihi türbenin adeta harabeye döndüğü görüldü. Türbenin yanında yer alan diğer tarihi mezarlarının taşları da bakımsızlıktan kırıldığı görüldü.

Uzun süredir bakımın yapılmadığı görülen türbenin dış bahçe duvarlarının da yer yer döküldüğü, etrafında ağaç ve çöp yığınlarının olduğu görüldü. Harabeye dönen türbe dronla havadan görüntülendi.

Durumun yakışmadığını anlatan mahalle sakini Dursun ali Silan, "Bir şey diyemeyeceğim, cemaatin elinden gelen bir şey yok. Çünkü tarihi eserdir bir şeyini tutamazsınız. İlgili kurumların bununla ilgilenmesi lazım, onların olması gerekiyor. Mesela bizim burada bir Gül Camimiz var, senelerdir bakıma muhtaç, her tarafı dökülüyor. Tamam vakıflar güzel şeyler yapıyor ama bazı şeylere göz atması lazım. Öncelikli olması lazım. Bunun olmaması lazım, yakışmıyor" diye konuştu.

II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü
II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü
II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü
II. Beyazid'in sütannesinin türbesi harabeye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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