II. ABDÜLHAMİD'İN  SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
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Nişantaşı, Güncel

II. ABDÜLHAMİD'İN  SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

II. Abdülhamid'in açık artırmayla 1 milyon 100 bin liraya alıcı bulan saatinin satılmadığı açıklandı.

09.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:03
II. ABDÜLHAMİD'İN  SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
II. Abdülhamid'in açık artırmayla 1 milyon 100 bin liraya alıcı bulan saatinin satılmadığı açıklandı.

Nişantaşı'ndaki bir galeride geçtiğimiz cumartesi günü "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Ekrana saatin fotoğrafı yansıtılarak açık artırma ile satış başladı. Satış günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu.

Kameralarında her anını kaydettiği açık artırmada II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Müzayedeye katılan iki kişi saat için kıyasıya yarıştı. II. Abdülhamid'in altın cep saatinin 1 milyon 100 bin liraya satıldığı açıklandı. Açık artırmayı kazanan kişi daha sonra yerinden kalkarak ayrıldı.

GALERİDEN AÇIKLAMAAncak bugün galeriden yeni bir açıklama yapıldı. Galeriden yapılan kısa açıklamada, "Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır" denildi. Ancak açıklamada başka detay yer almadı.

Görüntü Dökümü;: ---------Saatin fotoğrafı-Müzayededen görüntü-Açık artırma -Satış yapılması-Saatin satıldığı kişinin ayrılması-Detaylar

 


- Yansımıştı

Kaynak: DHA

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