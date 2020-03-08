II. ABDÜLHAMİD'İN SAATİNE REKOR ÜCRET
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› II. ABDÜLHAMİD'İN SAATİNE REKOR ÜCRET - Haber
Beyza Nur, Nişantaşı, Güncel

II. ABDÜLHAMİD'İN SAATİNE REKOR ÜCRET

180 bin liraya satışa çıkarılan II. Abdülhamid'in cep saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

08.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:36
II. ABDÜLHAMİD'İN SAATİNE REKOR ÜCRET

180 bin liraya satışa çıkarılan II. Abdülhamid'in cep saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da  II. Abdülhamid'in 180 bin liraya satışa çıkarılan altın cep saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu. 

Nişantaşı'ndaki bir galeride  "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Saatin satışı günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu. II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Saat rekor bir ücretle alıcı buldu. II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı. Saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.

ÜZERİNDE SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN TUĞRASI BULUNUYOR

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior. Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor. Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram. 

Görüntü Dökümü:  ------------------------- -Saatin katalogdaki fotoğrafları-Saatin açık artırma ile satışının yapıldığı anın görüntüleri-Müzayededen görüntüler-Genel ve detay

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor Haber
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Bülent Uygun İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: II. ABDÜLHAMİD'İN SAATİNE REKOR ÜCRET - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 11:08:54. #1.14#