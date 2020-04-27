II. Abdülhamid'in arşivinden tarihi 'Bursa' fotoğrafları
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İstanbul Üniversitesi, Bursa, Güncel, Haber

II. Abdülhamid'in arşivinden tarihi 'Bursa' fotoğrafları

İstanbul Üniversitesi'nin dijital kayda taşıdığı; II. Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nda, Bursa da önemli yer alıyor.

27.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:55
II. Abdülhamid'in arşivinden tarihi 'Bursa' fotoğrafları

İstanbul Üniversitesi'nin dijital kayda taşıdığı; II. Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nda, Bursa da önemli yer alıyor.

II.Abdülhamid'in diplomasi ve icraat başarıları, iç ve dış mihraklarla mücadelesi, günümüzde çok konuşuluyor. Devlet-İ Aliyye'nin tarihinde önemli derin izler bırakan II.Abdülhamid'in, bilim, kültür ve sanata ilgisi de, dikkat çekiyor. Projelendirme, mimari ve fotoğrafçılık alanlarındaki çalışmalar, bugün da takdir ediliyor.

Belgesel amaçlı çalışmalara önemiyle de bilinen II.Abdülhamid'in, fotoğraflama çalışmaları da, önemli kaynak oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi, dünyanın sayılı fotoğraf arşivlerinden Sultan II. Abdülhamid Han'ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nu, dijital ortama taşıdı. Dikkat ve özenle hazırlanan dijital arşiv, tarihçi ve araştırmacılar ile günümüz ve gelecek için eşsiz bir kültürel hazine, anlamına geliyor.

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yüksek güvenlikli şekilde korunan söz konusu koleksiyonun dijital dönüşümüne, 2013 yılında başlandığını söylüyor. Dönemin ünlü fotoğraf üstatları tarafından farklı illerde çekilen siyah-beyaz fotoğrafların karelerinde, eskinin rengarenk güzelliklerini anlayabilmek mümkün oluyor. Eşsiz koleksiyonda, dönemin Bursa'ndaki tarihi, doğal ve kültürel özelliğini en çarpıcı şekilde yansıtan fotoğraf kareleri bulunuyor.

Günümüzün Bursa'sı için geçmişe zaman tüneliyle götüren her bir fotoğrafla o yılların, tarihe, şiirlere, öykülere yansıyan güzellikleri görülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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