İhvan yöneticilerinden Abdulgani, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Eymen Abdulgani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, 56 yaşındaki Abdulgani'nin İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İhvan; Özgürlük ve Adalet Partisi Yüksek Kurulu Üyesi, öğrenci ve sendika hareketinin sembol isimlerinden erdemli bir evladının yasını tutuyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci