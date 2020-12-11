İhvan yöneticilerinden Abdulgani, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
11.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:49
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Eymen Abdulgani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Eymen Abdulgani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, 56 yaşındaki Abdulgani'nin İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, "İhvan; Özgürlük ve Adalet Partisi Yüksek Kurulu Üyesi, öğrenci ve sendika hareketinin sembol isimlerinden erdemli bir evladının yasını tutuyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci