İhvan Sözcüsü Fehmi: "İhvan terörist değil, davetçi ve reformist bir teşkilattır"
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İhvan Sözcüsü Fehmi: "İhvan terörist değil, davetçi ve reformist bir teşkilattır"

11.11.2020 03:35 | Son Güncelleme: 11.11.2020 03:38
İhvan Sözcüsü Fehmi:

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi'nin teşkilatı terör örgütü ilan etmesine tepki gösterdi.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi'nin teşkilatı terör örgütü ilan etmesine tepki gösterdi.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının da daha önce bu yönde bir karar aldığını hatırlatarak, "İhvan, terörist değil, davetçi ve reformist bir teşkilattır." dedi.

"Mısır'da 1928'de kurulan İhvan, şiddetten, terörden ve ümmeti parçalamaktan uzaktır. Kurulduğu tarihten bu yana insanları güzel öğütle Allah'a çağırmaktadır." diyen Fehmi, İhvan'ın, Konsey'in tüm ithamlarını reddettiğini belirtti.

Fehmi, İhvan'ın her zaman şiddetin ve diktatör rejimlerin kurbanı olduğunu vurguladı.

Kıdemli Alimler Konseyi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2014'te İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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