İhvan, Sisi'nin meşruiyetini tanımayı "hiçbir surette" kabul etmediğini açıkladı Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatı (İhvan), Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin meşruiyetini tanımayı hiçbir surette kabul etmediğini ve Mısır'daki sistemin değişmesi için tüm ulusal güçlere elini uzattığını belirtti.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatı (İhvan), Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin meşruiyetini tanımayı hiçbir surette kabul etmediğini ve Mısır'daki sistemin değişmesi için tüm ulusal güçlere elini uzattığını belirtti.

İhvan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle ülke yönetiminden el çektirildiği 3 Temmuz 2013 tarihinin 7. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sisi'nin meşruiyetini tanımayı hiçbir surette kabul etmediği ve ülkedeki sistemin değişmesi için tüm ulusal güçlere elini uzattığı ifade edildi.

Açıklamada, 3 Temmuz 2013'te Savunma Bakanı Sisi ve cuntası tarafından şehit Cumhurbaşkanı Mursi'nin yönetimden uzaklaştırıldığı ve 25 Ocak 2011 devrimcilerine karşı kapsamlı bir kampanya yürütüldüğü ve İhvan üyelerine karşı tutuklama, sürgün ve öldürme sürecinin başlandığı kaydedildi.

Cunta hükümetinin suçlarını, Mursi'nin tutuklanmasından öldürülmesine kadar sürdürdüğü dile getirilen açıklamada, Mısır'ın 7 yıl boyunca açlık yaşadığı, yolsuzluk, tekelcilik ve aşırı pahalılığın etkisiyle ülkede yaşam standartlarının çöktüğü aktarıldı.

İhvan ve Mısır halkının bir kısmı 3 Temmuz'da Mursi'nin yönetimden uzaklaştırılmasını askeri darbe olarak kabul ederken, ülke halkının bir bölümü de "Mursi erken seçim talebini kabul etmediği" için bu durumu bir "halk devrimi" olarak görüyor.

Kaynak: AA