İhvan, gerçek ideolojisini açığa kavuşturmak için uluslararası konferans düzenliyor
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İhvan, gerçek ideolojisini açığa kavuşturmak için uluslararası konferans düzenliyor

16.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:46
İhvan, gerçek ideolojisini açığa kavuşturmak için uluslararası konferans düzenliyor

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), gerçek ideolojisini açığa kavuşturmak için telekonferans aracılığıyla uluslararası konferans düzenledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), gerçek ideolojisini açığa kavuşturmak için telekonferans aracılığıyla uluslararası konferans düzenledi.

"Müslüman Kardeşler .. Gerçekler ve Başlangıç ??Noktaları" sloganıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek konferansa İhvan'ın önde gelen yöneticileri ve dünyanın farklı yerlerinden siyasi ve dini şahsiyetlerden oluşan yaklaşık 40 kişi katılıyor.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "İhvan, birbiri ardına gelen fırtınalara maruz kaldı ve insanlar her seferinde onu yok ettiğini düşündüler, ancak sonunda İhvan Allah'ın takdirine rıza göstererek kökleri sağlam bir şekilde kaldı." dedi.

Yasin Aktay'dan Benna'nın İslam düşüncesine katkısına övgü

Konferansta konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da İhvan'ın ve (kurucusu) Hasan El-Benna'nın (1906-1949), İslam düşüncesinin fiili tanıtımında, özellikle de ümmetin sınırları içinde ve dışında kapsamlı özgürlük kavramına önemli katkı sağladığını söyledi.

Aktay, İhvan'ın, fedakarlıkta ve halk arasında özgürlüğü "sömürgeci işgalcilerden ve yerli despotlardan" almanın gerekliliğine dair kanaatin sağlanmasında en büyük örneği teşkil ettiğini belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de Müslümanların ülkelerini koruyabilmesine rağmen "Osmanlı hilafeti"nin şeytanlaştırıldığını ve her türlü sorumluluğun onun üstüne yüklendiğini, bazı konularda ilerlese de her taraftan gelen büyük komplolar nedeniyle bazı konularda geride kaldığını ifade etti.

Karadaği, Hassan El-Benna hareketinin ortaya çıkışı ve dinin parçalanması projesine karşı koymadaki rolünden övgüyle söz etti.

İhvan'ın Filistin davasının desteklenmesindeki rolü

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal El-Hatib ise İhvan'ın kuruluşundan itibaren Filistin davasının desteklenmesinde rolü olduğunu ve bunun tarih kitaplarında yazılmayı hak ettiğini söyledi.

Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı eski Rehberlik Konseyi Başkanı Ali Sadruddin el-Beyanuni de İhvan'ın kapsamlı bir kalkınma projesi olduğunu, kısıtlamalara ve baskıya rağmen ideolojisinin saflığını koruduğunu, ufkunu genişletmeye devam ettiğini ve dengeli İslami bir akım oluşturduğunu kaydetti.

Hindistan'daki İslami Cemaat'in Genel Sekreteri Muhyiddin Gazi de İhvan'ın, modern çağın en güzel insan fenomenlerinden biri olduğunu ve bunun baskılara, ambargolara, yaptırımlara ve şeytanlaştırmaya rağmen dini savunmada ortaya koyduğu fedakarlıklarda ve faaliyetlerde ortaya çıktığını dile getirdi.

Lübnan'daki İslami Cemaat'in Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi de İhvan'ın siyasi çoğulculuğu tanıyan güçlerden biri olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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