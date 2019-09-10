İhvan-Der 'de konferans

10.09.2019 08:53

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM)'nin 2011 yılında okullarda yaptığı uyuşturucu araştırmasının verilerini paylaşan Öger, "Türkiye genelindeki genel ve teknik olmak üzere 129 lisede gerçekleştirilen araştırmaya göre 6 bine yakın öğrencinin okulda tütün ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeleri denedikleri ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeyi ilk kez kullanma yaşının ise 13'e kadar düştüğü belirtildi. Araştırmada; öğrencilerin yüzde 26,7'si (3 bin 153 kişi) sigara, puro, pipo, nargile gibi bir tütün ürününü, yüzde 19,4'ü (2 bin 297 kişi) alkollü içecekleri denediğini, yüzde 2,2'si (258 kişi) hastalık nedeni dışında ilaç kullandığını belirtti"

Yahya ÖGER: Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olarak bu veriler karşısında insani ve vicdani görev olarak yine yeniden alanlarda olmak için start verdik.

İHVAN-DER (İlim,Ahlak ve kardeşlik Derneğine) misafiri olduk."Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık" konulu konferansımız verimli geçti.

İHVAN-DER yönetim ve gönüllülerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz..

Yeşil Yıldız Derneği olarak Biz, sesiniz olmaya devam ediyoruz dedi.

Kaynak: Bültenler