İhvan'dan "Mavi Marmara şehitlerinin kanı heba olmayacak" açıklaması
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İhvan'dan "Mavi Marmara şehitlerinin kanı heba olmayacak" açıklaması

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), 10 yıl önce Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda şehit olanların kanlarının heba olmayacağını belirtti.

İhvan'dan
31.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:57

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), 10 yıl önce Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda şehit olanların kanlarının heba olmayacağını belirtti.

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 10. yılı dolayısıyla İhvan tarafından yapılan ve teşkilatın sözcüsü Talat Fehmi'nin Facebook sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, "Direnen Gazze halkına yönelik ablukayı kırma uğrunda akan kanlarınız heba olmayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Kanlarınız katillere lanet, onların sömürgeci projelerini yakacak bir ateş ve Filistin'in kurtuluşu yolunda yürüyen tüm hür insanlar için bir ışık olacak." ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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