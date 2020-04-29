İhvan'dan, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı 3 aşamalı teklif
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İhvan'dan, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı 3 aşamalı teklif

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planına karşı Filistin, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde uygulanacak 3 aşamalı bir öneride bulundu.

İhvan'dan, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı 3 aşamalı teklif
29.04.2020 05:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 05:12

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planına karşı Filistin, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde uygulanacak 3 aşamalı bir öneride bulundu.

İhvan'ın resmi sözcüsü Talat Fehmi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'yı ya da bir kısmını ilhak etme planının, ABD desteğiyle işgal altındaki Filistin toprakları ve Filistin halkının haklarına yapılmış bir saldırı olduğu kaydedildi.

Fehmi, söz konusu plana karşı "Filistin uzlaşısının gerçekleştirilmesi, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri kesmek için ciddi adımlar atması ve BM'nin, işgal altındaki toprakların statüsüne zarar veren hareketleri suç sayan uluslararası meşruiyeti desteklemesi" şeklinde özetlenecek 3 aşamalı bir teklifte bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Arap Dışişleri Bakanlarının perşembe günü, İsrail'in ilhak planını görüşmek üzere videokonferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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