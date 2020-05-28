İHÜ'nün Akademik Kariyer Günleri online ortamda başlıyor
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İHÜ'nün Akademik Kariyer Günleri online ortamda başlıyor

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapmak isteyenler için 1-10 Haziran tarihlerinde "Akademik Kariyer Günleri" başlıklı online seminer serisi (webinar) düzenleyecek.

İHÜ'nün Akademik Kariyer Günleri online ortamda başlıyor
28.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:55

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapmak isteyenler için 1-10 Haziran tarihlerinde "Akademik Kariyer Günleri" başlıklı online seminer serisi (webinar) düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek webinar serisinde, İHÜ akademisyenleri, hem alana ilişkin sunumlar gerçekleştirecek hem de aday lisansüstü öğrencilerle akademik yolculuğun durakları, iniş çıkışları, zorlukları ve ödülleri hakkında kendi kişisel yolculuklarından hareketle deneyimlerini paylaşacak.

Ayrıca "Akademik kariyer, iş dünyasında var olmak için ne kadar önemli?", "Akademik kariyer manevi doyum için harika bir seçenek. Peki getirdiği maddi imkanlar yeterli mi?", "Pandemi sonrası dünyada akademik hayat nasıl olacak?", "Akademik kariyer zorlaşacak mı, kolaylaşacak mı?", "İbn Haldun'da akademik kariyer bahsedildiği kadar zor mu?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Farklı bölümlerden akademisyenlerin deneyimlerini aktaracağı her bir webinar, 100 kişiyle sınırlı kontenjana sahip olacak. Webinara katılmak isteyenler "www.ihu.edu.tr/akademik-kariyer-webinar-serisi/" linkinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Akademik Kariyer Günleri'ne, İHÜ akademisyenleri, (İktisat Webinarı) Prof. Dr. Fuat Erdal, (İşletme Webinarı) Prof. Dr. M. Kemal Yılmaz, (İletişim, Medya ve İçerik Yönetimi Webinarı) Prof. Dr. İzzet Bozkurt, (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Webinarı) Prof. Dr. Sefa Bulut, (Din Bilimleri Webinarı) Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, (Finansal Ekonomi Webinarı) Prof. Dr. Rasim Özcan, (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Webinarı) Doç. Dr. Talha Köse, (Özel Hukuk Webinarı) Doç. Dr. Yeliz. B. Gümrükçüoğlu, (Hava Taşımacılığı Yönetimi Webinarı) Doç. Dr. A. Osman Kusakcı, (Felsefe Webinarı) Doç. Dr. Enis Doko, (Türkiye Çalışmaları Webinarı) Dr. İ. Vehbi Baysan, (Sosyoloji Webinarı) Dr. Mehmet Özay, (Eğitim Kurumları İşletmeciliği Webinarı) Dr. Munirah Alaboudi, (Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Webinarı) Dr. Ö. Faruk Erol katılarak deneyimlerini aktaracak.

Kaynak: AA

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