İHÜ, İTÜ ve SBÜ, üniversite adayları için online tercih festivali gerçekleştirecek
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İHÜ, İTÜ ve SBÜ, üniversite adayları için online tercih festivali gerçekleştirecek

Üniversite adaylarına yönelik online tercih festivali "TercihFest", 8, 9 ve 10 Ağustos'ta İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğiyle ücretsiz yapılacak.

İHÜ, İTÜ ve SBÜ, üniversite adayları için online tercih festivali gerçekleştirecek
07.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:30

Üniversite adaylarına yönelik online tercih festivali "TercihFest", 8, 9 ve 10 Ağustos'ta İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğiyle ücretsiz yapılacak.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, İHÜ tarafından düzenlenen, İTÜ ve SBÜ'nün misafir üniversite olarak yer alacağı TercihFest'te, akademisyenler, tercih danışmanları, iş dünyasından tanınmış isimler ve yeni mezunlar, tercih aşamasındaki öğrencilere deneyimlerini aktaracak.

Başvuru sayısı 10 bini aşan festivale 1000 öğrenci kabul edilecek. Son başvuru tarihi 10 Temmuz olan festival TRT, Turkcell, Baykar, PTT Kargo ve Redbull'un sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Festival çerçevesinde aday öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek ve online üniversite kampüs turları düzenlenecek. İHÜ'nün 3 senedir Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce başarılı aday öğrenciyi bir araya getirdiği TercihFest ile sınava giren öğrencilerin bilinçli tercih yapmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Bu yıl YKS'ye girenlerin başvurabileceği festivale kabul edileceklerin liseye giriş puanının yüzde 30, başvuru esnasında yazılan niyet mektubunun yüzde 70'i değerlendirmeye alınacak.

TercihFest'e katılacak üniversite adayları, düzenlenecek konferans ve söyleşilerde, iş, sanayi, ticaret, teknoloji, medya ve kültür dünyasının önde gelen isimlerinin, önde gelen şirket yöneticilerinin ve devlet adamlarının tecrübelerini dinleyip, kariyerlerine dair merak ettiklerini istişare etme fırsatı yakalayacak.

TercihFest kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akademisyen-yazar Prof. Dr. Teoman Duralı, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, gazeteci Cüneyt Özdemir, eski hakem Ahmet Çakar, araştırmacı-yazar Alev Alatlı, Dr. Halit Yerebakan, Youtuber ve profesyonel koç Gökhan Müftüoğlu, Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Murat Erkan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla birer konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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