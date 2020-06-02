İHÜ'den "Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler" sempozyumu
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İHÜ'den "Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler" sempozyumu

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından çevrim içi platformda gerçekleştirilen "Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler" konulu sempozyumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ulusal ve uluslararası hukukta ne gibi değişimlere yol açabileceği ele alındı.

İHÜ'den
02.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:34

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından çevrim içi platformda gerçekleştirilen "Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler" konulu sempozyumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ulusal ve uluslararası hukukta ne gibi değişimlere yol açabileceği ele alındı.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, İHÜ Hukuk Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma hem Türkiye'den hem de farklı ülkelerden hukukçular katıldı.

Salgın sonrası dönemde hukuki zeminde yaşanabilecek değişimleri akademik bir çerçevede ele almak amacıyla düzenlenen çevrim içi sempozyum ilgi gördü.

Sempozyum, sosyal, ekonomik ve siyasi başta olmak üzere tüm yönleriyle devletleri ve bireyleri doğrudan etkileyen Kovid-19 salgını özelinde, mevcut hukuk kurallarının yanı sıra salgın ve yeni normal dönemde ihtiyaç duyulacak yeni hukuk kurallarının hukukun farklı alanlarında değerlendirilmesi açısından bir ilki gerçekleştirdi.

Etkinlikte, pandemi dolayısıyla ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan ya da çıkabilecek hukuki problemler ile çözüm yöntemleri toplam 10 ayrı oturumda 29 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu'nun incelemeleri neticesinde belirlenen 41 bildiriyle kapsamlı şekilde ele alındı.

İHÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan'ın başkanlığındaki ilk oturumda pandemi döneminde, uluslararası sözleşmelerde uygulanacak hukuk sorunu, Viyana Sözleşmesi uyarınca tazminat, Dünya Ticaret Hukuku kuralları çerçevesinde ihracat yasakları ve gümrük tarifesi, uluslararası hukukta devletin sorumluluğu ve bu bağlamda Çin'e dava yöneltilip yöneltilemeyeceği konuşulurken, İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yeşilırmak'ın başkanlığındaki ikinci oturumda ise uluslararası tahkim davalarında ortaya çıkabilecek problemler ve çözüm önerileri tartışıldı.

Sempozyum ilk gününde ayrıca, iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından home-office uygulamasına geçilmesinin Türk ve Alman hukukundaki sonuçları ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar, salgının maaş ve ücret haczine etkisi ile iş kazası ve meslek hastalığı açısından işçilerin hastalığa yakalanmasının sonuçları, sokağa çıkma yasaklarının etkileri, salgının aile hukuku sözleşmelerine ve iş yeri kira sözleşmelerine etkisi gibi çeşitli konular ele alındı.

Sempozyumun ikinci gününde ise Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu anlamında salgının satış sözleşmelerine etkisi, zorunlu lisans aracılığıyla Kovid-19 ilaçlarına erişim, salgın döneminde yaygınlaşan online satış sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek hukuki problemler, deniz ticareti hukukunda ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar, şirketler hukukuna etkileri, teknolojik uygulama kullanımlarının özellikle kişisel verilerin korunması bakımından etki ve sonuçları, zaman çarteri üzerindeki etkilerin Türk ve İngiliz hukukuna etkileri, salgın döneminde otopsi işlemleri, infaz hukuku açısından etki ve sonuçları, tutuklamanın ölçülülüğü ilkesi bağlamında değerlendirilmesi, salgın ile tekrar gündeme gelen yapay zekanın ceza yargılamalarındaki etki ve sonuçları, anayasa hukuku ve insan hakları açısından yaşa bağlı sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim ve devletin pozitif yükümlülüğü, seyahat hürriyetinin sınırlanmasına ilişkin hukuki sorunlar, özellikle idare hukuku bağlamında kamuda esnek çalışma, uzaktan eğitim, yeni normalde kamu hukukunun temel ilkeleri ile idari faaliyetlerin görünümüne etkileri değerlendirildi.

Prof. Dr. Çalışkan'ın kapanış konuşmasını yaptığı sempozyum, bildirilerin genel özeti ile sona erdi.

Sempozyumda sunulan tüm bildirilerin videolarına İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi YouTube kanalından erişilebiliyor. Basılı yayına da hazırlanan bildiriler kamuya yararlı olması adına ücretsiz olarak erişimine sunulacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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