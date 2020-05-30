İHÜ Akademik Kariyer Günleri 1 Haziran'da online ortamda başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHÜ Akademik Kariyer Günleri 1 Haziran'da online ortamda başlıyor

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapmak isteyenler için, 'Akademik Kariyer Günleri' başlıklı online seminer serisi (webinar) düzeleyecek.

İHÜ Akademik Kariyer Günleri 1 Haziran'da online ortamda başlıyor
30.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:52

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapmak isteyenler için, 'Akademik Kariyer Günleri' başlıklı online seminer serisi (webinar) düzeleyecek. 1-10 Haziran tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek webinar serisinde, duayen akademisyenlerle ufuk açıcı söyleşilerin yanı sıra lisansüstü eğitime aday öğrencilerle sosyal bilimlere dair önemli bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

Sosyal bilimler alanında 'Araştırma Üniversitesi' olarak konumlanan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), bu alanda akademik kariyer yapmak isteyenlere yönelik, 1-10 Haziran tarihlerinde 'Akademik Kariyer Günleri' online seminerler serisi (webinar) düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek webinar serisinde, İHÜ akademisyenleri, hem alana ilişkin sunumlar gerçekleştirecek, hem de aday lisansüstü öğrencilerle akademik yolculuğun durakları, iniş çıkışları, zorlukları ve ödülleri hakkında kendi kişisel yolculuklarından hareketle deneyimlerini paylaşacak.

Seminerlerde ayrıca "Akademik kariyer, iş dünyasında var olmak için ne kadar önemli? Akademik kariyer manevi doyum için harika bir seçenek Peki getirdiği maddi imkanlar yeterli mi? Pandemi sonrası dünyada akademik hayat nasıl olacak? Akademik kariyer zorlaşacak mı, kolaylaşacak mı? İbn Haldun'da akademik kariyer bahsedildiği kadar zor mu?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Farklı bölümlerden akademisyenlerin deneyimlerini aktaracağı her bir webinar 100 kişilik sınırlı bir kontenjana sahip olacak. Webinara katılmak isteyenler www.ihu.edu.tr/akademik-kariyer-webinar-serisi/ linkinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Alanında isim yapmış akademisyenler deneyimlerini paylaşacak

'Akademik Kariyer Günleri'ne İHÜ akademisyenleri "İktisat Webinarı Prof. Dr. Fuat Erdal, İşletme Webinarı Prof. Dr. M. Kemal Yılmaz, İletişim, Medya ve İçerik Yönetimi Webinarı Prof. Dr. İzzet Bozkurt, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Webinarı Prof. Dr. Sefa Bulut, Din Bilimleri Webinarı Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, Finansal Ekonomi Webinarı Prof. Dr. Rasim Özcan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Webinarı Doç. Dr. Talha Köse, Özel Hukuk Webinarı Doç. Dr. Yeliz. B. Gümrükçüoğlu, Hava Taşımacılığı Yönetimi Webinarı Doç. Dr. A. Osman Kusakcı, Felsefe Webinarı Doç. Dr. Enis Doko, Türkiye Çalışmaları Webinarı Dr. İ. Vehbi Baysan, Sosyoloji Webinarı Dr. Mehmet Özay, Eğitim Kurumları İşletmeciliği Webinarı Dr. Munirah Alaboudi, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Webinarı Dr. Ö. Faruk Erol" gibi birbirinden değerli isimler katılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Salgının bitme noktasına geldiği ilçemizde, cenaze namazının bedeli ağır oldu Haber
Salgının bitme noktasına geldiği ilçemizde, cenaze namazının bedeli ağır oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Özkan Uğur Demet Akbağ
Spor Gökhan Gönül İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Futbol Antalya Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: İHÜ Akademik Kariyer Günleri 1 Haziran'da online ortamda başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:55:44. #1.15#
title