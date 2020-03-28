İhtiyaçları için bir telefon yetiyor Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs ile mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılara, Vefa Sosyal Destek Grubu sahip çıkıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs ile mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılara, Vefa Sosyal Destek Grubu sahip çıkıyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların bütün ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor.

Muratlı Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155, 156 veya 02823615776'yı aramak yeterli oluyor. Saha çalışmaları kapsamında hizmet ekibi kuran Muratlı Vefa Sosyal Destek Grubu, tüm mahallelerdeki yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların isteğini yerine getiriyor.

Yaşlıların yiyeceği yemeğe kadar, marketten alınacak herhangi bir gıda ve temizlik ürününe hatta sağlık muayenelerine kadar tüm ihtiyaçları Vefa Grubu tarafından karşılanıyor. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların irtibat numaralarını aramaları halinde oluşturulan ihtiyaç talep formlarının akabinde 24 saat içinde ihtiyaçları gideriliyor.

Virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını genişleterek sürdürmeye devam eden Muratlı Vefa Sosyal Destek Grubu, 'Evde kal Muratlı' ve 'Hep birlikte başaracağız' mesajı verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA