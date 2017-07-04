İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa As" Kampanyası

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği tarafından başlatılan "İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as" kampanyasına hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan kampanyada vatandaşlar askılara elbise asıyor.



Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçladıklarını, bu tür sosyal projelerin devam etmesi temennisinde bulundu.



Sivil toplum kuruluşu olarak bu projeyi Gölbaşı'nda ilk defa hayata geçirdiklerini ifade eden Karakurt, "Burada görülen malzemeleri hayırseverle getirip buraya bırakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızda gelip alıyorlar. Burası 24 saat açık bir yerdir. Başlattığımız kampanyaya başta vatandaşlarımız olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlar, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinde yardım bekliyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bunun derneğimize hiçbir maddi katkısı olmuyor. Bu sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yaptık." diye konuştu.