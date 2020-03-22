İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı
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Sakarya, Polis, Yerel

İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı Sakarya'da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları korona virüs...

22.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:53
İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

Sakarya'da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor

SAKARYA - Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanmaya başlandı. Bu kapsamda ihtiyaçları karşılanan 65 yaş üstü bir vatandaşın gözyaşlarına hakim olamayarak polis ekiplerine teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstündeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklandı. Tedbirlerin arttırıldığı Sakarya'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubunca' evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından 112 çağrı merkezine gelen talepler değerlendirildi. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da polis ekiplerince yapıldı.

Ekiplerce ihtiyaçlarının kendilerine teslim edildiği esnada, 65 yaş üstü bir vatandaş ise duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, başka bir istekleri olduğu takdirde 112 çağrı merkezini aramalarını ifade ettiler. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın, polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır" ifadelerine yer verdi.

İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: İHA

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İhtiyacı polis tarafından karşılanan yaşlı bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

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