İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değişikliği İşlemleri Münhal Kadro Güncelleme

Kurumların Norm kadro güncelleme işlemleri ile çeşitli nedenler sonucunda aşağıda ayrıntıları belirtilen değişiklikler ile Norm Kadro Fazlalığı Bulunan Kurumlar Listesi ile Norm Kadro İhtiyacı Bulunan Kurumları Listesi güncellenmiştir.

1- Norm Kadro Fazlalığı Bulunan Kurumlar Listesi

1. 1 Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi' Beden Eğitim branşında Norm : 1 Kadrolu Mevcut : 1 Sözleşmeli Mevcut: 0 Fazlalık: 0 (Listeden Kaldırılmıştır. )

1. 2 Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi ' Giyim Üretim Teknolojisi/ Moda Tasarım Teknolojileri branşında Norm : 1 Kadrolu Mevcut : 1 Sözleşmeli Mevcut: 0 Fazlalık : 0 (Listeden Kaldırılmıştır. )

1. 3 Yunusemre Özel Eğitim ve Uygulama Okulu - Okul Öncesi branşında Norm : 1 Kadrolu Mevcut : 1 Sözleşmeli Mevcut: 0 Fazlalık: 0 (Listeden Kaldırılmıştır. )

2 - Norm Kadro İhtiyacı Bulunan Kurumlar Listesi

2. 1 Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi El San. Tek./El Sanatları Norm : 0 Kadrolu Mevcut : 0 Sözleşmeli Mevcut: 0 İhtiyaç : 0 (Listeden Kaldırılmıştır. )

2. 2 Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi El San. Tek./Nakış Norm : 1 Kadrolu Mevcut : 0 Sözleşmeli Mevcut: 0 İhtiyaç : 1

2. 3 Şehzadeler Kazım Karabekir Ortaokulu Türkçe Norm : 7 Kadrolu Mevcut 6 Sözleşmeli Mevcut : 0 İhtiyaç : 1

2. 1 Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okul I. Kademe Özel Eğitim Alanı Norm: 19 Kadrolu Mevcut : 1 Sözleşmeli Mevcut: 1 İhtiyaç : 17

2. 2 Yunusemre Aşağı Kayapınar İlkokulu/ Okul Öncesi alanı Norm : 1 Kadrolu Mevcut : 0 Sözleşmeli Mevcut: 0 İhtiyaç : 1

Güncellenen

Norm Kadro İhtiyacı Bulunan Kurumlar için TIKLAYINIZ.

Norm Kadro Fazlası Bulunan Kurumları için TIKLAYINIZ.

Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme yapılması gereken durumların ortaya çıkması halinde, bu değişiklikler Müdürlüğümüzün www. manisa. meb. gov. tr adresinde yayınlanacağından; öğretmen, okul müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerince DUYURULAR bölümünün takip edilmesi gerekmektedir.

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