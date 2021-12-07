İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin II. Aşama Yer Değişikliği İşlemleri Norm Kadro Fazlası Bulunan Kurumlar Listesi Güncellendi - Haberler
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İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin II. Aşama Yer Değişikliği İşlemleri Norm Kadro Fazlası Bulunan Kurumlar Listesi Güncellendi

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İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin II. Aşama Yer Değişikliği İşlemleri Norm Kadro Fazlası Bulunan Kurumlar Listesi Güncellendi

Kurumların Norm kadro güncelleme işlemleri sonucunda aşağıda ayrıntıları belirtilen değişiklikler ile Norm Kadro Fazlalığı Bulunan Kurumlar Listesi güncellenmiştir.

Kurumların Norm kadro güncelleme işlemleri sonucunda aşağıda ayrıntıları belirtilen değişiklikler ile Norm Kadro Fazlalığı Bulunan Kurumlar Listesi güncellenmiştir.

Norm Kadro Fazlası Bulunan Kurumlar Listesi

1. 1 Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi/ Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Norm : 2 Kadrolu Mevcut : 2 Sözleşmeli Mevcut : 0 Fazlalık: 0 (Listeden Kaldırılmıştır. )

Güncellenen Norm Kadro Fazlası Bulunan Kurumları için TIKLAYINIZ.

Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme yapılması gereken durumların ortaya çıkması halinde, bu değişiklikler Müdürlüğümüzün www. manisa. meb. gov. tr adresinde yayınlanacağından; öğretmen, okul müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerince DUYURULAR bölümünün takip edilmesi gerekmektedir.

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