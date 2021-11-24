İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamalarına Ait Önemli Duyuru

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Yer Değişikliği İşlemleri 2 aşamada yapılmaktadır. Müdürlüğümüze ulaşan telefonlardan İlçe içi (1. Aşama) olan başvuru takviminde, ilçeler arası tercihlerin de yapıldığı duyumu alınmıştır. Yayınlanan duyuruda ilçeler arası (2. Aşama) takvimi farklıdır. İlçe içi (1. Aşama) takviminde, ilçeler arası yapılan tercihler dikkate alınmayacak olup, aynı tercihler ilçeler arası (2. Aşama) atamalarda da işleme alınmayacaktır. Öğretmenlerin ilçeler arası (2. Aşama) kurum tercihlerini duyuruda belirtilen atama takvimi süresinde yapması gerekmektedir. ÖNEMLE DUYURULUR.

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