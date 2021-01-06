İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor
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İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor

06.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:20
İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor

Sosyal Market her ay yaptığı düzenli yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Sosyal Market her ay yaptığı düzenli yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar, özellikle pandemi sürecinde rahat bir nefes aldı.

Beyoğlu'nda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla kurulan Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, yardımlarına 10 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Bağışçılardan toplanan ürünler depolarda özenle muhafaza ediliyor. İhtiyaç durumuna göre paketlenerek raflara yerleştirilen ürünler vatandaşlara sunuluyor. Bir süpermarket gibi hizmet veren Sosyal Market'in en önemli özelliği ise burada para geçmiyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelerek ihtiyacı olan ürünleri ücretsiz bir şekilde temin edebiliyor. Vatandaşların gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını karşılayan Sosyal Market ile 4 bin 160 aileye (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım yapılıyor. Sosyal Market'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaları yerinde inceledi.

SOSYAL MARKET İLE 4 BİN 210 AİLEYE HER AY DÜZENLİ YARDIM YAPILIYOR

2010 yılından itibaren aralıksız hizmet veren Sosyal Marketten 4 bin 160 aile (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Markette yeni gelin adayları da unutulmadı. Sosyal Market'e bağış yapılan gelinlikler kuru temizlemede temizlenerek ihtiyaç sahibi gelin adaylarının kullanımına sunuluyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun)  bayramlık giysisini karşılıyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE DE VATANDAŞLARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU

Covid-19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla başlatılan Hazır Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahipleri yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam etti. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Çalışmalar kapsamında pandemi döneminde yaklaşık 110 bin kişiye yardım yapıldı. 9 bin aileye (40 bin kişi) gıda paketi gönderildi. 3 bin aileye (15 bin kişi) giysi yardımı yapıldı. Her gün ortalama bin 600 kişiye sıçak yemek verildi. 150 aileye eşya, medikal malzeme, tekerlekli sandalye, yakacak (kömür) yardımı yapıldı. Ayrıca, Hoş Geldin Bebek Projesi ile de son 1,5 yıllık dönemde yeni doğan yaklaşık 1350 bebeğe ve ailesine hediye gönderildi.


İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor
İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor
İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor
İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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