İhtiyaç sahiplerinin yüzü güldü Adıyamanlı hayırseverlerden Sait Atlamış tarafından hazırlanan yardım kolileri, yardıma muhtaç ailelere tek tek dağıtılıyor.

Adıyamanlı hayırseverlerden Sait Atlamış tarafından hazırlanan yardım kolileri, yardıma muhtaç ailelere tek tek dağıtılıyor.

Hayırsever Sait Atlamış tarafından hazırlanarak vatandaşlara dağıtılmak üzere Adıyamanlı Barış Büyükşahin'e teslim edilen yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.

Barış Büyükşahin tarafından dağıtılımına başlanılan yardım kolileri, yardıma ihtiyacı olan aileleri mutlu ediyor.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Barış Büyükşahin, "Adıyaman merkezde ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak onlara yardım kolilerini teslim ettik. Bu yardım çalışmalarımız yılın bütün aylarında devam ediyor. Geçmiş dönemlerde muhtarlık yaptığım için birçok vatandaşın maddi durumunu yakından biliyorum. Yapmış olduğumuz yardımları gören hayırseverlerimiz bana ulaşarak, yardımlarını teslim ediyorlar. Bu şekilde bizlerde bir köprü vazifesini yerine getirmiş oluyoruz. 10 yıldan bu yana mağdur olan vatandaşlarımıza gıda, nakdi yardım ev eşyası konusunda yardımcı oluyorum. Bugünlerde hayırsever Sait Atlamış tarafından 140 aileye gıda yardımında bulunuldu. Bizlerde bu yardım paketlerini vatandaşlarımıza teslim ettik. Yapılan yardımlardan dolayı vatandaşlarımızın da hayır duasını almış olduk. Elimizden geldiği müddetçe ailelerimize yardımlarımız devam edecektir. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Hayırsever vatandaşlarımızdan acil olarak gıda ve nakdi yardım konusunda yardım bekliyoruz. Yapılacak olan yardımları hayırseverlerimiz tespit ettiğimiz ailelere bizzat kendileri de teslim edebilirler. Bizler hayır sahibi vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Maddi durumu iyi olmayan ailelere 140 koli gıda paketi hazırlayan hayırsever işadamı Sait Atlamış'a çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA