İhtiyaç sahiplerini evinde ziyaret

05.11.2019 12:30

Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilmek için evlerinde ziyaret ederek, incelemelerde bulunuyor.



Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına ulaşmaya devam ediyor.



Adıyaman Belediyesi'nden destek almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini alan ve onları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirleyen TOGEM Sosyal İnceleme Komisyonu üyeleri, çalışmalarına ara vermeden gerçekleştiriyor.



Sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren komisyon üyeleri, amaçlarının ailelerin ihtiyaçlarının en sağlıklı şekilde karşılanmasını sağlamak olduğunu ve bunun için aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Sosyal İnceleme Komisyonu olarak yaptığımız incelemelerin ardından, gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz ailelerimizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri ulaştırıp, bundan sonra da bu ailelerimize belirli aralıklarla bu yardımların sürdürülmesini sağlıyoruz" diye konuştu.



İhtiyaç sahibi aileler de, zor zamanlarında yanlarında gördükleri Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, yardımların en adil şekilde dağıtılması için gösterilen hassasiyetin kendilerini de çok memnun ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA