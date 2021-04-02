İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak bir proje hayata geçirildi.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak bir proje hayata geçirildi. İhtiyaç sahiplerinin kullanması için temiz, kullanılmamış ve deforme olmamış tüm giyim ürünlerinin yer aldığı 'Sosyal Mağaza' projesi vatandaşlara hizmet veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir projeye imza atıldı. Sosyal Gelişim Merkezi içerisinde 300 metrekare alana 'Sosyal Mağaza' açıldı. İçerisinde 2 bin 500 parça kıyafetin bulunduğu mağaza da; ihtiyaç sahiplerinin kullanması için temiz, kullanılmamış, deforme olmamış tüm giyim ürünleri yer alıyor. Şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşların kalmaması için kurulan mağaza geliri olmayan veya dar gelirli ailelerin giyim konusunda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bunun yanı sıra aynı merkez içerisinde bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hizmete geçecek olan 'Sosyal Market'in de yakın bir zamanda hizmete geçeceğini aktardı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte 'Sosyal Mağaza'yı ziyaret eden Başkan Yüce, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

2 bin 500 parça kıyafet ile örnek bir hizmet

300 metrekare alana kurulu mağazada 2 bin 500 parça kıyafetin bulunduğunu aktaran Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde, Türkiye'ye örnek olacak nitelikli, engelli, yaşlı ihtiyaç sahibi kimsesiz kişilere, ailelere, çocuklara kısacası toplumun her kesimine kesintisiz hizmet verebilecek ve fayda sağlayacak bir mağazanın açılışını sunmaktayız. Bu kapsamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın, insan onuruna yakışır bir hizmet anlayışı ile giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Sosyal Sevgi Mağazamızın faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 300 metrekare alana kurulu, içerisinde 2 bin 500 parça kıyafet bulunan Sosyal Mağaza hem içeriği hem de işleme yönetimi ile örnek bir hizmet olmuştur" dedi.

Hizmet bizden, kullanmak sizden

Kıyafetlerin gerekli dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra raflara konulduğunu belirten Yüce, "Mağazamıza bağışlanacak sıfır ürünler ile sizlerden gelen kullanılabilir ikinci el ürünler gerekli dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra ihtiyaçları tespit edilen vatandaşlarımız gelip istedikleri şekilde burada giyinip kendilerine hizmet sunmaktayız. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, hanede yaşayan kişi sayısına göre puan tanımlanacak ve o puanlar ile mağazamızdan alışveriş yapabileceklerdir. Her aileye yaz ve kış alışverişi olmak üzere senede 2 defa puan sıralamasına göre istediği ihtiyacını buradan karşılayacaktır. Burada çocuğundan, yaşlısı ve gencine yani her sınıfa göre çeşitte kıyafet bulunmakta. Herkes istediği elbiseyi, kıyafeti çok rahat alıp gidebilecektir. Bunu Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine açmış olmaktayız. Mağazamızın, Sakarya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet bizden, kullanmak sizden" diye konuştu.

Sosyal Market çok yakında hizmette

Faaliyette olan 'Sosyal Mağaza'nın yanı sıra, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yakın bir zamanda 'Sosyal Market' projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yüce, "Sosyal Sevgi Mağazamızın hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketi de çok yakında hizmete açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, vereceğimiz kartlar ile tıpkı Sosyal Sevgi Mağazamızda olduğu gibi gıda ihtiyaçlarını Sosyal Marketten karşılayabilecekler. Kendilerine verilen kart ile gelerek aylık temel gıda ihtiyaçlarını alıp gidecekler" şeklinde konuştu. - SAKARYA

İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje
İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye'ye örnek olacak proje - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:49:50. #1.15#
title