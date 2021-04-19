İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, Besni ve Adıyaman'a 10 bin koli gıda yardımı ile 6 ton et yardımında bulunuyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, Besni ve Adıyaman'a 10 bin koli gıda yardımı ile 6 ton et yardımında bulunuyor.

Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlar oluşturulan ekiplerle ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırılıyor. Yapılan yardımlardan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Erdemoğlu ailesine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere İrem Derici Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:23:16. #1.15#

title