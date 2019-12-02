02.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:43

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, görme engelliler için baston verildi.



Pelitözü Gölpark'ta bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe başkan yardımcıları, Bilecik Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Altıntaş, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan katılırken, çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı.



"Sadece bir gün değil her gün özel çocuklarımızın yanındayız"



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklar ve ailelerine katılımları dolayısıyla teşekkür etti. 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olarak değerlendirildiğini kaydeden Başkan Şahin, özel gereksinimli insanların sadece bir gün değil her zaman yanlarında olduklarını hatırlatarak, "Öncelikle bütün çocuklarımız ve ailelerine hayatlarında mutluluklar diliyorum. Daha az engelin ve zorlukların olduğu bir dünyada yaşamayı diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımız ve ailelerinin talep ve görüşlerini dinledik. Bizlerden yapmamızı istedikleri çalışmaları dinledik. Şehrimizde daha az engelin olduğu ve özel gereksinimli çocuklarımızın vakitlerini daha verimli geçirecekleri mekanları ve projeleri hazırlıyoruz" dedi.



İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, görme engelliler için baston verdi



Bilecik Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Altıntaş ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan da düzenlenen etkinlik ve katkılarından dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti.



Etkinlikte sonundan Başkan Şahin, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve görme engelliler için baston verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA