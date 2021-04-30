İhtiyaç sahiplerine sınırsız ekmek
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İhtiyaç sahiplerine sınırsız ekmek

İhtiyaç sahiplerine sınırsız ekmek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 17 günlük tam kapanma süreci kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekleri satış yerlerinden ücretsiz alabilecek.

Kahramanmaraş'ta 17 günlük tam kapanma süreci kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekleri satış yerlerinden ücretsiz alabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fabrikası ramazan ayı nedeniyle mesaisini sürdürüyor. Ekmek fabrikasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hali hazırda günlük 5 bin ekmeğin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.

Ekmeğe ihtiyacı olan vatandaşların ramazan ayı boyunca mahalle muhtarları ile iletişime geçerek ücretsiz olarak alabileceklerini ifade eden Başkan Güngör, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz 17 günlük kapanma süreci ile ilgili vatandaşlarımız bizim ekmek büfelerinden ücretsiz olarak ekmek elde edebilirler. Bunları da muhtarlar aracılığı ile koordine ediyoruz. Biz bu konuda herhangi bir sınırlama koymadık, ne kadar ihtiyaç varsa 17 gün içinde o kadar destek vereceğiz. Muhtarlarımıza müracaat ettiklerinde benim ihtiyacım var diyen herkese ayrım yapmaksızın ve herhangi bir belge istemeksizin ücretsiz ekmeği vereceğiz. Çünkü ekmek ihtiyacı olan insanlarda başka bir şey aranmaz. 17 gün süre zarfında hedefimiz 50 bin ekmek ama ihtiyacın artması halinde 100 bine de çıkabilir. Belediyemiz bütün birimleriyle planlama çerçevesinde el birliği ile çalışıyoruz. Çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhtiyaç sahiplerine sınırsız ekmek
İhtiyaç sahiplerine sınırsız ekmek
İhtiyaç sahiplerine sınırsız ekmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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