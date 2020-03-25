İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı
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Halil Posbıyık, Zonguldak, Zabıta

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ve iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsiz kalan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek dağıtımına başladı.

25.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:16
İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ve iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsiz kalan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek dağıtımına başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ve korona virüs salgınından etkilenerek, işsiz kalan vatandaşların evlerine zabıta ve diğer birimlerdeki personeli ile evlerine sıcak yemek yardımı yapacaklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını dile getiren Başkan Posbıyık, "65 yaş üzeri evlerinde bekleyen Ereğlililer var. Bunlarda ihtiyaç sahibi olan, ekmek bulamayan, yemek bulamayan insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Bu anlamda belediyemiz bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları, sosyal birimlerimiz tek tek tespit etmeye başladı ve bu inşalara yemek gönderiyoruz. Memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısı, menü olarak mercimek çorbası, pilav ve sote tavuk bunlar evlere teslim ediliyor. Sefer taslarıyla aile sayısı kadar koyuyoruz. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla, adreslere elden teslim vermek suretiyle hijyenik bir ortamda bu yardımları yapıyoruz. Ancak bizim inancımıza göre sadece 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlar yok. Günümüzde korona virüsten dolayı kapatan bir takım lokantalar var. Kıraathaneler var. Çayhaneler var. İşsiz kalan insanlarımız var. Bir lokantada çalışan bulaşıkçıyı düşünün. Günlük kazancı ile ekmeğini, evine çocuklarına getiren bu insan bugün aç kaldı. İşsiz kaldı. Evine ekmek götürecek durumu yok. Sosyal birimlerimiz ve zabıtamız bu insanları da tespit ediyor. İlla 65 yaş olması zorunlu değil. Genç insanlarda olsa, işsiz kaldılarsa yoksun durumdalarsa Kdz. Ereğli belediyesi olarak bunlara da çare buluyoruz. Belediyemize müracaat etsinler. Sosyal birimlerimiz ve zabıta evlerinde kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edecekler. Aile sayılarını tespit edecekler. Ona göre onlara da yemek göndereceğiz. Kdz. Ereğli belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmaksızın Ereğli'de bir tek insanın aç kalmasına ekmeksiz kalmasına izin vermeden bütün ekiplerimle beraber, Ereğli belediye başkanı olarak bütün evlere ihtiyaç sahibi olan insanlara sıcak AŞ göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ilk gün 250 ihtiyaç sahibi ailenin evine zabıta ve diğer birimlerdeki personelle sıcak yemek ulaştırırken, talep geldikçe limite bakılmaksızın dağıtımın gerçekleşeceği belirtildi.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı

Kaynak: İHA

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İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı

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