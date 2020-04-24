İhtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı
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İhtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay temsilciliğince 65 yaş üstü ve kronik hastalar ile ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı.

24.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:24
İhtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay temsilciliğince 65 yaş üstü ve kronik hastalar ile ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı.

Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile gönüllüler tarafından mahalle muhtarları eşliğinde ramazan ayının ilk gününde 300 pide dağıtıldı.

Çörekçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kimsenin mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Ramazan ilk üç günü ramazan pidesi dağıtacağız. İlk iftarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak istedik. Bu desteklerin devamı için yardımseverleri bizlere destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin ise Çörekçioğlu ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Zabıta ekipleri fırınlarda pide denetimi yaptı

Havza Belediyesi Zabıta ekipleri, fırınlarda ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimde çalışanların hijyen koşulları, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını denetledi.

Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimde İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar hatırlatılarak, maske, bone ve eldiven takılması zorunluluğu, fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği belirtildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için çalışacağız. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Fırıncı arkadaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum." dedi.

Havza'da 250 gram sade pide 2, susamlı pide ise 2,50 liradan satılıyor.

İhtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı

Kaynak: AA

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