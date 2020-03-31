İhtiyaç sahiplerine nakdi destekler PTT aracılığıyla ödenecek Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000'er liralık ödemenin yarından itibaren Diyarbakır'da da PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden...

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000'er liralık ödemenin yarından itibaren Diyarbakır'da da PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Vali Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek kapsamındaki ödemeler için takvim hazırlandığını belirterek, "Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ödemelerini alacak." ifadelerine yer verdi.

Sosyal mesafe uyarısında da bulunan Güzeloğlu, belirtilen günler dışında PTT Bank ve kamu bankalarına müracaatların yapılmamasını istedi.

Kaynak: AA