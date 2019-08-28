İhtiyaç sahiplerine market alışverişi için "Bizim Meram Kart"

28.08.2019 15:30

Meram Belediyesince, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine verilecek "Bizim Meram Kart" ile eve en yakın marketten ücretsiz alışveriş yapılabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal yardımları vatandaş için daha verimli hale getirmek üzere bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün marketinden alışveriş imkanı sunulan ihtiyaç sahipleri, ekimden itibaren kendilerine verilecek "Bizim Meram Kart" ile anlaşmalı marketlerden her türlü alışverişi dilediği gibi yapılabilecek.

"Bizim Meram Kart" verilen ihtiyaç sahiplerine yardımların miktarı, aile bireylerinin sayısına göre belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sosyal belediyecilik anlamında ülkeye örnek olmak istediklerini belirtti.

"Bizim Meram Kart"ın ihtiyaç sahiplerine çeşitli avantajlar sağlayacağı bilgisini veren Kavuş, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımız, müdürlüğümüzün marketine ulaşım derdi yaşamayacak. Kendisine en yakın marketten gıda, temizlik, kırtasiye ve diğer asli ihtiyaçlarını istediği şekilde karşılayabilecek. Marketimize gelmeden alışverişini yapacağı için rencide olmalarının da önüne geçilecek. Bu, 'Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' anlayışımızın da bir tezahürü. Ekimde başlayacağımız kart uygulamamızın Meram'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA