İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

Adana'da hayırseverler tarafından kestirilen kurbanlık koyunların etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Adana'da hayırseverler tarafından kestirilen kurbanlık koyunların etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kentte sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahiplerinin sesini duyuran Ogün Sever Okur, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerden topladığı paralarla onların adına kurbanlık koyunları kestirdi. Okur, kesilen etleri başta merkez Yüreğir ilçesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kurban etini alan vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı