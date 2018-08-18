İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Dağıtımında Sone Gelindi

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezleri tarafından Kurban Bayramı yaklaşırken kıyafet dağıtımlarında sona gelindi.

Kilis Belediyesine bağlı Kadın Meslek Edindirme Merkezleri tarafından kentteki gıda bankasına kayıtlı yaklaşık 7 bin 500 aileye, kıyafet dağıtımı son aşamaya geldi.

Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Kilislioğlu, Belediye bünyesinde bulunan 12 Kadın Meslek Edindirme Merkezlerindeki kıyafet dağıtımı ile ilgili verdiği bilgide, "Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi sorumluluğunda 19 mahalle var. En fazla mahalle bizde bulunuyor. Kıyafet dağıtımında son aşamaya geldi. ihtiyaç sahipleri, istedikleri kıyafetleri bedenlerine göre kendileri seçebiliyor" diye konuştu. - KİLİS