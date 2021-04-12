İhtiyaç sahiplerine günlük 46 bin pide
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İhtiyaç sahiplerine günlük 46 bin pide

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İhtiyaç sahiplerine günlük 46 bin pide

Kocaeli Büyükşehir, mübarek Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 23 bin aileye toplam 1 milyon 380 bin ücretsiz pide dağıtacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 23 bin aileye günlük 46 bin pideyi ücretsiz olarak dağıtacak. Anlamlı haberi 'Sevdamız Kocaeli – 2 Altın Yıl' programında veren Başkan Tahir Büyükakın, "ihtiyaç sahibi 23 bin ailemize günlük 46 bin pide dağıtılacak" dedi. Ramazan boyunca ücretsiz dağıtılacak pide sayısı 1 milyon 360 bini bulacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Su ve Nakit 41 Kartlara 60 pide karşılığı olarak 120 TL yüklenecek. Kartlarıyla Halk Ekmek Büfelerine gidecek olan 23 bin aile, burada kartlarını çektirerek pidelerini ücretsiz şekilde alabilecek.

Kaynak: Bültenler

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