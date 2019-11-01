İhtiyaç sahiplerine domates konservesi

01.11.2019 16:28

Kadirli'de, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan gençler, ihtiyaç sahibi aileler için domates konservesi yaptı.

Gençlik Merkezi bahçesinde, gönüllü gençler, Kuran kursu ve dikiş-nakış kursu öğreticileri tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere konserveler hazırlandı.

Merkezin müdürü Kamil Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, gönüllü şekilde, yardımlaşma amacıyla domates konservesi yaptıklarını ve ihtiyaç sahibi 30 aileye bunları ulaştırdıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA