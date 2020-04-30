İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar Kütahya'nın Emet ilçesinde Gençlik Platformu üyeleri, yaptıkları organizasyonla hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyorlar.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gençlik Platformu üyeleri, yaptıkları organizasyonla hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyorlar.

Emetli ihtiyaç sahibi vatandaşlar, gençlerin organize ettiği bu durumdan çok memnun olduklarını belirttiler.

Emet Gençlik Platformu üyesi Talha Düşmez, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz yardımları ihtiyaç sahibi ailelere pide ve gıda olarak her gün ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca bu çalışmamıza devam edeceğiz. Bizlere bu konuda destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA