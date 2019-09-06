İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürle dolandırıcılık iddiası

06.09.2019 10:44

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK) ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Orhan K, Nizametten Y, Nejdet A. ile Tamer E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nejdet A. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürlerin değiştirildiği ihbarı üzerine dün çalışma başlatmış, 4 şüphelinin, Zonguldak'ın Merkez, Alaplı, Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinin yanı sıra Düzce Merkez, Yığılca, Akçakoca, Gölkaya, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde muhtelif tarihlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürü değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirlemişti.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA