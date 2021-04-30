İhtiyaç sahiplerine 4 bin yardım kolisi

Beylikdüzü Belediyesi, bereketin ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda ve erzak desteği sağlamak için hazırlanan yardım kolileri, belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Toplamda 4 bin yardım kolisinin dağıtımı devam ederken belediyenin tüm birim müdürleri ve ekipleri de 30 araçla 800 adet koliyi dağıtmak üzere yola çıktı. Dağıtım öncesi çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,sürecin maksimum düzeyde hassasiyet gösterilerek yürütülmesi gerektiğini hatırlatırken, "Birlikten kuvvet doğar. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz." mesajı verdi.

Beylikdüzü, dayanışma ve bereketin ayı olan Ramazan'da da yardımlaşma ruhunu en üst düzeyde yaşıyor. İhtiyaç sahipleri için hazırlanan ve içerisinde yağdan çaya, kavurma konserveden bakliyata kadar pek çok ürünün bulunduğu yardım kolileri Beylikdüzü'nde dağıtılmaya devam ediyor. Toplamda 4 bin yardım kolisinin dağıtımı devam ederken belediyenin tüm birim müdürleri ve ekipleri 30 araçla 800 adet koliyi dağıtmak üzere yola çıktı. Dağıtım öncesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık birlik olmanın önemini, "Bu kentin bütün ihtiyaçlarını hep birlikte gidereceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." ifadeleriyle dile getirdi.

"365 bin insanımızın hizmetindeyiz"

Dayanışmaya gönülden destek verdiği için bütün müdürlüklere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bütün yönetim kadrosundan arkadaşlarımızla birlikte gıda kolilerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kolilerimizi vatandaşlarımıza verirken bu işin hassasiyetini gözeterek yapacak ve hiçbir kalbi incitmeden kolilerimizi teslim edeceğiz. Gittiğiniz yerlere selamlarımızı ve her zaman yanlarında olacağımızı iletin. Bütün ekipmanlarımız, müdürlüklerimiz ve araçlarımızla Beylikdüzü'nün, 365 bin insanımızın hizmetindeyiz. Yarınlarda bir araya gelip farklı dayanışma örnekleri de sergileyeceğiz. Hepinize kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler