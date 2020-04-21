İhtiyaç sahiplerine 2. faz ödemeleri yapılıyor Adana'da PTT görevlileri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000'er TL'lik para yardımının 2. faz ödemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ev gezerek dağıtıyor.

Adana'da PTT görevlileri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000'er TL'lik para yardımının 2. faz ödemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ev gezerek dağıtıyor. Vatandaşlar zor günde yanlarında olan devlete teşekkür etti.

Yeni tip korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilen bin lira nakdi yardımın 2. faz dağıtımları başlandı. Adana'da PTT görevlileri sabahın ilk saatleriyle birlikte motosikletlerine binerek hak sahiplerine tek tek ulaşarak yardım paralarına teslim etti.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki hak sahiplerine bir kadın ve bir erkek PTT görevlisi paraları dağıtırken bir bekçi de yanlarına görev aldı. İki PTT görevlisi kısa sürede 170 kişiye biner lira para dağıttı. Parayı alan vatandaşlar zor zamanlarında devletin Cumhurbaşkanının yanlarında olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Adana'da 1. fazda 78 bin 493 kişiye, 78 milyon 493 bin lira dağıtılırken, 2. fazda ise 70 bin 877 kişiye, 70 milyon 877 bin lira para dağıtılacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA