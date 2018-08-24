İhtiyaç Sahipleri Sosyal Market ile "Bayram" Yaptı

Kastamonu Belediyesince oluşturulan Sosyal Market'te 200 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtıldı.

Belediye tarafından hayata geçirilen Sosyal Market projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen ve her ay puan yüklenen sosyal kart sayesinde marketten dilediğini alabiliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverler tarafından getirilen kurban etleri de Sosyal Market'te puanlar dikkate alınmadan vatandaşlara verildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında 15 kişiyle Yardım Market Vakfı'nı kurduklarını söyledi.

Kendisinin, Belediye Başkanı olarak vakfın başkanı olduğunu belirten Babaş, "Vakfın kurulma amacı Kastamonu'da bulunan ihtiyaç sahiplerini belirlemek, onlara düzenli şekilde yardım götürmek. Vakfımız başarılı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar bine yakın ihtiyaç sahibine yardımcı olundu." dedi.

Vakfa kayıtlı 200 üye bulunduğunu aktaran Babaş, şöyle devam etti:

"Kişiler üye edilirken ihtiyaç sahibi olup olmadığını ciddi şekilde araştırıyoruz. Buradan gerçek ihtiyaç sahibi yardım alabiliyor. Marketten kartla alışveriş yapar gibi buradan ihtiyaçlarını görme imkanı sağlıyoruz. Vakfın, Kastamonu Belediyesiyle de bir protokolü var. İhtiyaç olduğunda belediyemizden de yardım edebiliyoruz. Bugüne kadar belediyemizden yardım etmeye ihtiyaç kalmadı. Hayırsever vatandaşlarımıza mektup yazmak suretiyle yardım talep ediyoruz."

Babaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kampanya yaptıklarını, vatandaşların kurban paylarını sosyal markete verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda 600 kilogram kurban eti geldiğine işaret eden Babaş, "Biz de bir kilogram kıyma, bir kilogram et olmak üzere ikişer kilogram kurban etini, ihtiyaç sahiplerine verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlar aileleriyle buradan mutlu şekilde ayrıldı." diye konuştu.

Sosyal Market'ten yararlanan vatandaşlara istihdam konusunda da yardımcı olduklarını dile getiren Babaş, "Çalışmaya yaşı, sıhhati elverişliyse kariyer merkezimiz var, o merkezde yardım alanlara iş imkanı sunabiliyoruz. Çalışmaya elverişli ve gösterdiğimiz işlerde çalışmıyor, uyarılarımızı dikkate almıyorsa Sosyal Market'ten ilişiğini kesiyoruz. Biz bir bütünüz. Hem il hem ülke olarak birbirimizin ihtiyaçlarını görmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sosyal Market'ten yararlanan 80 yaşındaki Şerife Çelik de böyle bir hizmet almaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Babaş'a teşekkür etti.