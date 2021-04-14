İhtiyaç sahipleri Ramazan'da yalnız bırakılmadı
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İhtiyaç sahipleri Ramazan'da yalnız bırakılmadı

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İhtiyaç sahipleri Ramazan'da yalnız bırakılmadı

Kağıthane Belediyesi bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

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Kağıthane Belediyesi bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Kağıthane Belediyesi, Ramazan'da 20 bin haneye gıda yardımında bulunuyor. Gıda paketleri un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyatlar ve şarküteri ürünlerinden oluşuyor. Bu ürünlerin yanı sıra çölyak hastası vatandaşlara özel olarak hazırlanan glutensiz gıdalardan oluşan paketler de evlerine kadar ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek talep formu doldurup gıda yardımından faydalanabiliyorlar.

Ramazan bayramına yakın bir tarihte de ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunularak bayramı rahat geçirmeleri sağlanacak. Kağıthane'de 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve korona virüse yakalanan vatandaşlar da unutulmadı. Bu Ramazan her birine iftarlık ve sahurluk olmak üzere her gün iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu hatırlatarak, ilçede kimseyi kimsesiz bırakmayacaklarını ifade etti. - İSTANBUL

İhtiyaç sahipleri Ramazan'da yalnız bırakılmadı
İhtiyaç sahipleri Ramazan'da yalnız bırakılmadı
İhtiyaç sahipleri Ramazan'da yalnız bırakılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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