İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kağıt toplayıcıları, Elazığ Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için giysi, ayakkabı ve oyuncakları bıraktığı paylaşım noktasına girerek kendi ihtiyaçlarından fazla olan malzemeleri çaldı.

Elazığ'da kağıt toplayıcıları, Elazığ Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için giysi, ayakkabı ve oyuncakları bıraktığı paylaşım noktasına girerek kendi ihtiyaçlarından fazla olan malzemeleri çaldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi tarafından 'Küçük Paylaşımlarla Büyük Mutluluklara' sloganıyla hayata geçirilen ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve oyuncakların bulunduğu paylaşım noktasına sabah saatlerinde gelen kağıt toplayıcıları, kutunun penceresinden küçük bir çocuğu geçirerek elbiseleri dışarı çıkardı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan kıyafetleri dışarı çıkaran kağıt toplayıcıları, poşetlere koydukları kıyafetleri kağıt toplama aracına koyarak olay yerinden uzaklaştı.

O onlar çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar
İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar
İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar
İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Bayramlaşmaya giden komşular kötü kokudan şüphelendi, ekipler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı
Bayramlaşmaya giden komşular kötü kokudan şüphelendi, ekipler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:19:28. #1.14#

title