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Gemlik, Bursa

İhtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı

İhtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı Bursa'nın Gemlik ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalan kişiler için "gönül borcumuz var" sloganıyla belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

27.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:56
İhtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı

İhtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalan kişiler için "gönül borcumuz var" sloganıyla belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Türkiye'de korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde geçici olarak kapatılan kıraathaneler, kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeterya ve lokanta gibi işletmelerde haftalık veya günlük yevmiye ile çalışan vatandaşlar geçici süreyle işsiz kaldı.

Ev ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken aileler için Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, örnek teşkil edecek bir çalışma başlattı.

Başkan Sertaslan, belediye personeline yaptığı '#gönülborcu' çağrısıyla, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alınacak erzak paketleri için destek istedi.

"Bu sıkıntılı günlerde Gemlik halkının yanında olmak bizim borcumuzdur" diyen Başkan Sertaslan, şu ifadeleri kullandı: "Değerli mesai arkadaşlarım, tüm dünyayı saran korona virüs salgını sebebi ile maalesef ülkemizde de istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktı. Devletimiz bu virüsün yayılmasını önlemek için bazı tedbirler almak ve uygulamak zorunda kalırken, pek çok iş yeri kapatıldı. Ülkemizde virüs salgınından ekonomik olarak en az etkilenen kesim biz kamu çalışanlarıdır. İzinli de olsak, rahatsızlığımız sebebi ile raporlu da olsak her ay maaşımızı zamanında eksiksiz olarak alıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik olarak etkilenen, evine ekmek götürmekte zorlanan vatandaşlarımız için şimdi sıra bizde. Şahsım olarak ben, her ay maaşımın belli bir kısmını erzak yardımı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışlıyorum. Sizin de en az bir kere de olsa maaşınızdan 90 TL tutarındaki erzak paketi yardımı için bağışta bulunmanızı diliyorum. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir durumdur. Hepinizin destek olacağınıza inancım tamdır"

İhtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı

Kaynak: İHA

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İhtiyaç sahipleri için 'gönül borcumuz var' sloganıyla kampanya başlatıldı

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