İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar
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İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri için doğal el sabunu üretip ücretsiz dağıtacak.

26.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:18

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri için doğal el sabunu üretip ücretsiz dağıtacak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle el sabunu yapımına başlayan Dernek üyeleri, 2 bin 500 sabun üretip ücretsiz dağıtmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Muhammet Gül'ün girişimleriyle sabun malzemelerini temin eden üyeler, dernek binasının bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları kalıba karışımı dökerek, sabunları yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından "Mücadeleye ne yaparak katkıda bulunabiliriz?" diye düşündüklerini söyledi.

En son UNHCR ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Trabzon'da el sabunu yapan firmaları araştırdıklarını ancak bulamadıklarını anlatan Gül, "Yaklaşık 6 kişilik ekiple 10 gün önce çalışmalarımıza başladık. İlk başlarda üretimi deneme yanılma yöntemiyle yaptığımız için çok sıkıntı çektik ama şu anda sistemi oturttuk." dedi.

Gül, Kovid-19'dan korunmanın en önemli kuralının temizlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle göçmenleri uyarıyoruz. Evlerine kadar sabunları götürüyoruz. Ellerini yıkamalarını ve maskelerini takmaları gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü hep birlikte hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kullandığımız sabunların da doğal olması ve cilde zarar vermemesi gerekiyor. Bu konuda da elimizden gelen gayreti göstererek, sabunlarımızı üretiyoruz."

Üretim sorumlusu Kübra Yusufi de sabun yapımıyla ilgili internet üzerinden videolar izleyerek, kullanılan malzemeleri tedarik ettiklerini belirtti.

Yusufi, sabun mayası ve zeytinyağı kullanarak el sabunu elde ettiklerini dile getirdi.

El sabununun sıcak ve soğuk döküm olarak ikiye ayrıldığını anlatan Yusufi, şöyle konuştu:

"El sabunu yapmak oldukça zahmetli ve sabır isteyen bir iş. Biz sıcak döküm el sabunu imal ediyoruz. Malzemeleri ateş üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca sürekli karıştırıyorsunuz. Günlük ortalama 3 döküm gerçekleştiriyoruz. Bu dökümlerden şu anda yaklaşık 200 el sabunu elde ediyoruz. El sabunlarımızı renklendirerek de farklı bir görünüm elde ettik. Üretime başladığımız 10 gün içerisinde bin 200 sabun ürettik."

İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar

Kaynak: AA

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