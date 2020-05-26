İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri için doğal el sabunu üretip ücretsiz dağıtacak.

İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar
26.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:31

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri için doğal el sabunu üretip ücretsiz dağıtacak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle el sabunu yapımına başlayan Dernek üyeleri, 2 bin 500 sabun üretip ücretsiz dağıtmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Muhammet Gül'ün girişimleriyle sabun malzemelerini temin eden üyeler, dernek binasının bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları kalıba karışımı dökerek, sabunları yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından "Mücadeleye ne yaparak katkıda bulunabiliriz?" diye düşündüklerini söyledi.

En son UNHCR ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Trabzon'da el sabunu yapan firmaları araştırdıklarını ancak bulamadıklarını anlatan Gül, "Yaklaşık 6 kişilik ekiple 10 gün önce çalışmalarımıza başladık. İlk başlarda üretimi deneme yanılma yöntemiyle yaptığımız için çok sıkıntı çektik ama şu anda sistemi oturttuk." dedi.

Gül, Kovid-19'dan korunmanın en önemli kuralının temizlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle göçmenleri uyarıyoruz. Evlerine kadar sabunları götürüyoruz. Ellerini yıkamalarını ve maskelerini takmaları gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü hep birlikte hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kullandığımız sabunların da doğal olması ve cilde zarar vermemesi gerekiyor. Bu konuda da elimizden gelen gayreti göstererek, sabunlarımızı üretiyoruz."

Üretim sorumlusu Kübra Yusufi de sabun yapımıyla ilgili internet üzerinden videolar izleyerek, kullanılan malzemeleri tedarik ettiklerini belirtti.

Yusufi, sabun mayası ve zeytinyağı kullanarak el sabunu elde ettiklerini dile getirdi.

El sabununun sıcak ve soğuk döküm olarak ikiye ayrıldığını anlatan Yusufi, şöyle konuştu:

"El sabunu yapmak oldukça zahmetli ve sabır isteyen bir iş. Biz sıcak döküm el sabunu imal ediyoruz. Malzemeleri ateş üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca sürekli karıştırıyorsunuz. Günlük ortalama 3 döküm gerçekleştiriyoruz. Bu dökümlerden şu anda yaklaşık 200 el sabunu elde ediyoruz. El sabunlarımızı renklendirerek de farklı bir görünüm elde ettik. Üretime başladığımız 10 gün içerisinde bin 200 sabun ürettik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Bir dönem Türkiye'ye tehditler savuran darbeci Hafter'in paralı askerleri, Türkiye'den korkup Malta'ya kaçtı
Bir dönem Türkiye'ye tehditler savuran darbeci Hafter'in paralı askerleri, Türkiye'den korkup Malta'ya kaçtı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Bergüzar Korel Murat Dalkılıç Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İhtiyaç sahipleri için el sabunu üretip ücretsiz dağıtacaklar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:34:22. #1.14#
title