İhtiyaç sahipleri için ekilen nohutta hasat yapıldı Bingöl'de ihtiyaç sahipleri için yapılan çalışma ile 30 dönüme ekilen nohudun hasadı yapıldı.

Bingöl'de ihtiyaç sahipleri için yapılan çalışma ile 30 dönüme ekilen nohudun hasadı yapıldı. 3 tonun üzerinde hasat elde edilen nohutlar, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Kentte Tavz Kültür ve Sanat Derneği (Tavz-Der), 3 ay önce Bingöl Belediyesinin de katkısıyla Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği yüzde 75 hibeli tohum desteğinden yararlanarak, 30 dönümlük alana nohut ekimi yaptı. 3 ay süreyle bakımı yapılan nohutların hasadı gerçekleştirildi, 3 ton ürün alındı.Hasadın tamamlanmasıyla birlikte elde edilen tüm ürünün bayram öncesinde ihtiyaç sahibi alilere ulaştırılmasının planlandığı aktarıldı.

Ekilen nohutların kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyen Tavz-Der Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Araç, Kurban Bayramı öncesi dağıtımı yapmayı düşündüklerini söyledi.

Araç, "Derneğimiz yaklaşık 20 yıldır Bingöl'de faaliyet göstermektedir. Bu yıllar içinde birçok hayırlı hizmette bulunmuştur. Bugün de bu hayırlı hizmetlerden birinin meyvesini toplamaktayız. Derneğimiz yaklaşık 3 ay evvel Bingöl Belediyesi ile eş güdüm içinde olarak bir tarla kiraladı ve nohut ekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 ton civarında bir mahsul elde ettik. ve bu mahsulü Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'ndan önce, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Erdal Arıkan'a teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi emekleri oldu burada" dedi.

Nohut ekiminden hasadına kadar gönüllü olarak tarla ile ilgilenen Ramazan Aytunç ise "Dernek, yaklaşık 3 ay önce ektiği mahsulü hasat etti. Arkadaşlarımız bir ekip ruhuyla çalıştılar. Ekip ruhunun en önemli unsuru manevi duygudur. Arkadaşlarımız, manevi bir ruhla çalıştılar. Çok sıkıntı da çektiler Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

(Sinan Atan/İHA)

Kaynak: İHA