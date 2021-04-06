İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | Yerel

İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı Giysi kumbarasından kıyafetleri gece vakti el arabasına doldurdu Kocaeli'nin Derince ilçesinde belediye tarafından yerleştirilen ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kıyafetleri çalan şahıs, vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı

Giysi kumbarasından kıyafetleri gece vakti el arabasına doldurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde belediye tarafından yerleştirilen ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kıyafetleri çalan şahıs, vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye tarafından tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi amacı ile caddeye yerleştirilen konteynerdeki eski elbiseler kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kapağı sökülerek çalındı. Olayı gören bir vatandaş ise hırsızlık anını cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Görüntülerde, şahsın çaldığı kıyafetleri motosikletin sepetinde bulunan bir çuvala doldurduğu görülüyor.

Öte yandan, konteynere vatandaşlar tarafından bırakılan eski kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırıldığı ve elde edilen gelirle, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların giyim ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.

İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı
İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı
İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı
İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Ahmet Kural Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:14:37. #1.15#
title