İhtiyaç sahipleri bu kış üşümeyecek

BURSA (İHA) - Pandemi sürecinde toplumun bütün kesimlerine yönelik örnek sosyal destek uygulamalarını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kart16 Sosyal Destek Kartı kullanan ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği sağlıyor.

Bursa'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarının rencide edilmeden karşılanabilmesi amacıyla 2 yıl önce Kart16 uygulamasını başlatan ve bu sayede banka kartı ile ihtiyaç sahiplerine istedikleri yerden alışveriş özgürlüğü sunan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarına özel yeni destek paketini devreye aldı. Kart16 kullanan 5 bin 949 ailenin yararlanacağı 'doğalgaz faturası desteği' ocak-şubat-mart aylarında geçerli olacak ve ödemeler 'ailelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre' her ay ortalama 200 TL olarak Kart16 hesaplarına yatırılacak.

Kış aylarında 'fazla tüketim kaynaklı' artan doğalgaz faturalarına katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu sayede ihtiyaç sahiplerinin kış aylarını üşümeden geçirmesini sağlayacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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