İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği Her yıl Ramazan ayında binlerce vatandaşa Şıh Meydanı'nda hayırseverlerle birlikte iftar yemeği veren Şahinbey Belediyesi, korona virüsü nedeniyle bu yıl iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor.

Ramazan'ın vazgeçilmezi olan geleneksel toplu iftar yemekleri ve iftar çadırları, korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl iptal edildi. Şahinbey Belediyesi de bu süreçte iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. Şahinbey Belediyesi, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri ve sosyal market üzerinden destekler sağlarken, bu hizmetlerinin yanında da sıcak iftar yemeklerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

"Yemekleri vatandaşımızın evine götürüyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında vatandaşlara yemek dağıtımının devam ettiğini belirterek, "Her yıl Şehreküstü Konakları'nda ve Şıh Meydanı'nda on binlerce vatandaşımız ile birlikte iftarımızı açıp, teravih namazımızı kılıyorduk. Bu yıl korona virüsü nedeniyle toplu iftar yemekleri veremiyoruz. Ancak, ekiplerimiz her gün 2 bin kişiye iftar yemeği hazırlayıp, evlerine götürüyor. Böylece vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan iftar yemeği sunabilmiş oluyoruz. İnşallah bu kötü günler geride kaldığında yeniden Şehreküstü Konakları'nda ve Şıh Meydanı'nda daha büyük katılımlar ve organizasyonlar ile iftar yemekleri düzenleyeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA